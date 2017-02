En Mudón ahora temen la venganza de los Seguel

Neuquén.- “Queremos una respuesta inmediata”. Ese fue el reclamo de unos 70 vecinos del barrio Mudón, tras salir en defensa de una mujer y su hijo de 16 años que fueron agredidos por un integrante de la familia Seguel.

“Los problemas vienen de larga data”, señaló el comisario Jorge Manso, coordinador de la Dirección Seguridad, en referencia a la situación que se vive en el barrio.

Es que el violento episodio que ocurrió el domingo por la noche puso en jaque la tolerancia de los vecinos, que casi terminan haciendo justicia por mano propia.

Todo comenzó cuando una mujer que vive en la zona fue a buscar su auto al garage de un vecino, ubicado sobre calle Abraham. “En ese instante la víctima es abordada por un Seguel”, afirmó Manso e indicó que allí, sin más, el hombre la golpeó.

Ante esta situación, el comisario relató que quien salió en defensa de la mujer fue su hijo de 16 años, que terminó con un piedrazo en la nuca. Horas después, cuando los vecinos se enteraron de lo ocurrido, no lo dudaron y cortaron la calle para reclamar seguridad y echar al agresor.

“Alrededor de las 23 intervino la Policía porque hubo incidentes en el lugar, los vecinos quisieron hacer justicia por mano propia”, detalló el comisario y aseveró que ayer se reunieron con autoridades de la Subsecretaría de Seguridad.

Según los vecinos que se reunieron ayer a las 19:30, Pereyra se comprometió a mantener la presencia policial en el barrio.

“Nosotros tenemos miedo de denunciar. Ayer los soldaditos nos marcaron a todos los vecinos y tememos represalias”, manifestaron varias vecinas ante la Policía.

Hubo fuertes críticas para la Justicia, que no “hizo nada con las 80 hojas de denuncias que hay en fiscalía”, concluyó una vecina.

15 días críticos vienen viviendo los vecinos del barrio que estallaron el domingo a la noche.

Ya había denuncias

En abril de 2015, LM Neuquén publicó cómo era la vida de los vecinos del barrio Mudón a merced de los hermanos Seguel. “Vivo un calvario buscando justicia. No puedo dormir, no me dejan trabajar, ya fui a las comisarías, a la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, pero ellos siguen como si nada”, aseguró una vecina que buscó solucionar el problema sin éxito.