En Perú piden que el ex presidente no pueda salir del país

La solicitud fue presentada el miércoles a última hora ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción con el propósito de que PPK no abandone Perú, tras su renuncia a la presidencia.

Kuczynski anunció el miércoles que dejará el cargo después de que unas acusaciones de compra de votos lo envolvieron en un nuevo escándalo político en la víspera de una votación para su destitución en el Congreso, dominado por la oposición.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, anunció Kuczynski en una alocución televisada. Kuczynski, quien asumió el poder en 2016, siempre negó todas las acusaciones de corrupción en su contra.