En Perú, un río se tragó a un argentino

Perú.- El tío de Rodrigo Segovia, que desapareció en Quincemil, cerca de Cusco, Perú, pidió una “mayor colaboración” por parte del consultado argentino y de las autoridades locales para encontrar a su sobrino, de quien no se sabe nada desde el martes pasado.

“Es desgarrador el relato de mi hermano Oscar por teléfono. Hablé con él, que ya está en la zona junto a su esposa, Elsa. Están muy solos, porque no hay mucha colaboración de las autoridades. La desazón es grande”, expresó el sacerdote Edgardo Segovia, tío del chico.

Rodrigo, de 22 años, fue visto por última vez cuando cayó al caudaloso río Araza para ayudar a una mujer. Aunque la joven se salvó, las autoridades de la localidad ubicada a 200 kilómetros de Cusco no supieron nada más de él. “Mi hermano me dice que la selva es inmensa, que no hay helicópteros, que los mochileros se organizan para ayudar a encontrar a mi sobrino, pero eso no puede ser, no tienen experiencia”, agregó el sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

La precariedad del operativo tiene en vilo a la familia. “Esperamos que las autoridades, tanto argentinas como peruanas, puedan hacer más de lo que están haciendo”, lanzó el tío de Rodrigo. El joven había ido de mochilero a la remota localidad selvática donde llueve 250 días al año. “Cuando mi hermano y mi cuñada llegaron al lugar, tuvieron contacto con la realidad de dónde se extravió Rodrigo; el impacto fue muy grande por la inmensidad de la selva y la falta de recursos dispuestos para su búsqueda”, explicó Segovia.