Encontró a su esposo violando a su hija de 15 años

Producto de esos abusos, la joven quedó embarazada y transitó la gestación del mismo sin decir una palabra de lo que había pasado. “Yo llegué a creer que había saltado el paredón para ver a alguien, porque mis hijos nunca salían, ella siempre estaba conmigo. Yo jamás sospeché esto. Y cuando le pregunté de quien estaba embarazada, ella sólo lloraba, y su padre no decía nada”, contó la madre de la víctima, Celia, habló con Cortá por Lozano y explicó que el hombre no decía nada al respecto.

https://twitter.com/CortaPorLozano/status/1337095269532512259 [#CortaPorLozano] La palabra de la mamá de la niña abusada por su marido #ActualidadEnCPL @HeberYbaez en el móvil pic.twitter.com/5i3cuITg1h — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 10, 2020

Sin embargo, la situación salió a la luz el último domingo, cuando Celia llegó a su casa de forma inesperada y encontró a su esposo abusando de su hija. “A mí no me lo tiene que contar nadie porque yo misma lo ví, y él intentó justificarse diciendo: ‘Para negrita, no sé que me pasó por la cabeza. Mi amor perdona, yo se que la re cagué’. Tengo moretones en los brazos de como él me agarraba”.

Una vez descubierto el abuso y buscando evitar ser detenido, el hombre huyó a Entre Ríos en un auto particular.

https://twitter.com/CortaPorLozano/status/1337096958033473536 [#CortaPorLozano] La amiga de Celia y el terrible testimonio de lo que le ocurrió a Rocío #ActualidadEnCPL pic.twitter.com/gdRcGQoAxH — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 10, 2020

Tras llamar a la policía, la joven terminó relatando todo su calvario en la comisaría. En este sentido, Celía relató que ella viajó a Entre Ríos y que durante el tiempo que ella estuvo allá, sus vecinos y conocidos no vieron en ningún momento a la joven. “Él la tenía encerrada para que no se notará su embarazo. Cuando le preguntaba porque no salía, él decía que estaba haciendo cosas de la casa”.

La mujer explicó que su ex esposo está ahora en Villaguay, lugar en el que ella le alquila una casa a otros de los hijos del violador (a quienes tuvo con otra pareja) y desde allá la está amenazando. Sabiendo esto, ella reclama que se libre un pedido de captura para que pueda ser detenido y llevado ante la Justicia.

Embed https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111994650739152&id=100763951862222

“La misma policía de Villaguay me dijo ‘quedate tranquila que lo tenemos monitoreado, ya sabemos quien es. Anda muy campante saludando acá, hasta lo saludamos. Es tal cual vos nos dijiste. Quedate tranquila que lo vamos a agarrar’, pero mira lo que tengo que hacer para que se libre la orden de pedido de captura”, declaró.