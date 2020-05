Entre rumores de renuncia, Tauro define su futuro

“Le escribí a Marcela esta mañana y lo que me dice puntualmente es que ella no habló con nadie. Le pregunto si vuelve el lunes o en la semana, y me dijo ‘la verdad, no hablé con nadie. No sé’. No habló con nadie de sus compañeros ni la producción, pero tiene reunión con el canal para ver cómo es su vuelta o su no vuelta”, reveló el conductor.

Y agregó: “En el corte, siguió más caliente la discusión y dijo que renunciaba. Eso fue lo último que se supo”.

CNN RADIO ARGENTINA AM950 on Twitter “Marcela Tauro me dijo que no habló con nadie, que no sabe si vuelve la semana que viene al programa y que hoy tiene una reunión con el canal”, asegura @AngeldebritoOk en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/MrlUM4SbCh pic.twitter.com/upkyxGnL4O — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) May 22, 2020

Por su parte, Paparazzi fue en busca de la palabra de Tauro cuando salió de radio La 100.

Al consultarla si el lunes volvía a Intrusos, la panelista no confirmó su regreso. “Lo tengo que hablar con el canal. Me estoy yendo antes de la radio porque tengo que ir al médico”, dijo Marcela.

ESCÁNDALO : Marcela Tauro RENUNCIÓ a Intrusos LUEGO DE SU PELEA con Rial. ¿Volverá al programa?

