Después de tres meses, por primera vez Maluma rompió el silencio y habló sobre “Cuatro babys”, la exitosa y polémica canción por la cual el cantante colombiano fue acusado de “misógino” y “machista”. Fue tal el revuelo que armó el tema que se creó un pedido en el sitio Change.org para que sea retirado del mercado. Se juntaron más de 90 mil firmas.

Por otro lado, la comunidad femenina, que lucha por los derechos de igualdad y contra los femicidios, aseguró que la letra era una apología a la violencia de género.

“Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... ‘Cuatro babys’ es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo”, explicó Maluma en el Latin Connection de Billboard.

Su significado

El cantante, que hace poco arrasó con ese tema en el festival de Viña del Mar, aseguró que “‘Cuatro Babys’ no es violenta”.

“Si canto que estoy enamorado de cuatro babys, no significa que realmente lo esté, sólo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia”, detalló. La canción en el sitio de redes del cantante y en la plataforma Youtube es una de las más reproducidas a diario. “Se ha convertido en un éxito en mi carrera. Y cada vez que a un concierto trato de no cantarla, pero el público me pide que la cante, entonces es contradictorio”, expresó.

A pesar de que ha sido acusado de dejarse llevar por la industria del rap y su tendencia a objetivizar la figura de la mujer como deseo sexual, Maluma afirmó que esa no es su línea.

“Mi carrera va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans cómo soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar”, confesó.