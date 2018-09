“Vengo con los papás para que nos atienda la ministra (Cristina Storioni) y no nos queremos volver si n una respuesta concreta. Las clases debieron haber empezado el 21 de agosto, pero como no estaba garantizado el transporte, y son muchos los chicos que tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a la escuela, dijeron que empiezan todos o no empiezan”, señaló Sonia Castro, directora de la escuela 33 de Quila Quina, distante a 18 kilómetros de San Martín de los Andes.

Según explicó la directora, esta vez se hizo una licitación nacional y les dijeron que se iba a agilizar los tiempos, pero la semana pasada aún no contaban con el servicio de transporte.

“Las empresas habían pedido un precio que estaba por encima de la oferta del Gobierno. Fuimos a reclamar a Zapala donde nos recibió el ministro (Jorge) Lara y nos dijo que no estaban dispuestos a pagar precios tan elevados y que nosotros buscáramos transporte más barato”, sostuvo Castro.

Dijo que “es una tomada de pelo porque le explicaba que, en mi caso soy directora, y mi tarea está centrada en la enseñanza y no buscando precios que es lo que les corresponde a ellos. Entendemos que es exorbitante lo que piden las empresas, pero no está en nosotros definirlo”.

La directora comentó que se cayó la licitación y que ahora se hará una contratación directa, aunque desconocen con qué valores.

Castro indicó que los padres acompañaron el reclamo ante el CPE para obtener un compromiso y evitar que se pierdan más días de clases.