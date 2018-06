El "héroe", como lo describieron los medios españoles, se llamaba Rubén Quintanar y un reconocido torero de la localidad de Torrent.

Quintanar intentó distraer al animal para que no atacara a otro participante que se había caído al suelo. Pero cuando se acercó para socorrerlo, él también se cayó y se transformó en el nuevo blanco. La cornada le provocó una perforación en el pulmón "del tamaño de un brazo" y en el corazón.

Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital La Fe de Valencia, los médicos no pudieron hacer mucho por él. Murió a los pocos minutos de ingresar.

02toro.jpg Las corridas de toros son tradicionales en las fiestas de distintas ciudades de España

La peña que organizaba los festejos decidió cancelar el resto de los actos que tenían previstos. Las autoridades remarcaron que había dos ambulancias, cuando solo existe la obligación de que haya una. Esto se debió a que los anfitriones tienen un acuerdo con el Hospital General de Valencia y querían redoblar las medidas de seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Paiporta no tienen definido si el año que viene volverán a celebrar estos festejos. Sin embargo, los amantes de las corridas sostienen que no se tienen que dejar de hacer porque todos los participantes conocen los riesgos y no suelen ocurrir incidentes como este.

Según destacaron medios españoles, a pesar de su juventud, Ruben llevaba muchos años "recortando" toros. "También era un tipo solidario que no dudaba en salir a auxiliar a los compañeros caídos". Ese es el código en este tipo de encierros en la zona de Levante: cuando un compañero cae, otro sale en su auxilio, citando al toro para atraer su atención y que la persona caída pueda recuperar el equilibrio.

01toro.jpg Botijero, el toro que acabó con la vida del joven.

Embed Otro compañero q se va... otra vez en junio.... y por tratar d ayudar a otra persona. Q afición tan dura, q precio tan caro hay q pagar! Pero cada pérdida no hace más q dignificar cada día más esto que sentimos por el toro! Descansa en paz Ruben Quintanar, descansa en paz torero pic.twitter.com/enNwSoBNhS — Sergio Navarro (@SergioNavarro06) 10 de junio de 2018

Embed Rubén Quintanar DEP. Toda la gloria del toro. pic.twitter.com/tdPQZ6SdVR — Andrés Verdeguer (@verdeguer) 9 de junio de 2018

Embed El toro se vuelve a vestir de luto y desde esta red social, queremos enviar nuestras mas sentidas condolencias a familia y amigos, de Ruben Quintanar Poveda, mas conocido como "El Ciclos" D.E.P torero... pic.twitter.com/2rAJz9svzO — AFTPRM (@aftprm) 9 de junio de 2018

