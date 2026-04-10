A 16 años del trágico accidente que le costó la vida a la hermana de Nazarena Vélez y el recuerdo de la actriz
La exmodelo compartió una serie de imágenes en sus redes sociales recordando el trágico episodio registrado en 2010 que cambió su vida. Qué escribió.
Nazarena Vélez recordó en sus redes sociales un episodio trágico que le provocó un giro en su vida y marcó su vida por completo siendo el 9 de abril una fecha más que doloroso. Esa fecha, como cada día de su vida, hace que recuerde aún más a su hermana Jazmín, quien murió en el año 2010 a causa de un accidente automovilístico.
La adolescente, de apenas 21 años, viajaba en auto junto a cuatro amigos por la autopista Perito Moreno. Cuando transitaban la carretera a la altura del barrio porteño de Liniers, el conductor habría desviado la atención en otro siniestro, el automóvil chocó contra el guardarraíl, provocando el vuelco donde la hermana de Nazarena salió despedida. Producto de esa situación, murió en el acto mientras que el resto de los pasajeros sobrevivieron.
En recordatorio de ese episodio doloroso, Nazarena compartió este 9 de abril una serie de imágenes en sus redes sociales donde se la ve junto a ella. "Te extraño hermana. Jazmín 16 años en el cielo”, escribió en el pie del posteo hecho.
Qué sucedió judicialmente sobre el caso
Según se conoce, la querella impulsó la elevación a juicio de la causa bajo la figura de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas. “La conducta que se le imputa al encartado configura el delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas”, dice el escrito presentado a la justicia, el cual define la responsabilidad penal del conductor en calidad de autor. En aquel episodio trágico, el conductor del auto Martín Amato era menor de edad.
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