¿Es Messi? Virginia Gallardo se puso la 10 y compartió un partido con estudiantes de una escuela

La diputada de la Nación realizó una actividad en Corrientes y sorprendió por cómo llegó caracterizada.

Lejos de las cámaras televisivas y sin tanta presencia en el mundo del espectáculo, la correntina Virginia Gallardo atraviesa una etapa diferente en su vida teniendo un cargo en la política de la Argentina como diputada nacional por La Libertad Avanza, representando a su provincia.

En sus redes sociales sigue más que activa mostrando su actividad política ligada a las ideas del presidente de la Nación, Javier Milei . En las últimas horas sorprendió con un posteo referido a una actividad política que realizó en su provincia natal con una temática particular: la Copa del Mundo que tendrá a la Selección argentina como uno de los principales candidatos por su defensa del título.

La atención recayó por un posteo donde mostró una actividad deportiva en Corrientes junto a niños de la escuela de fútbol A.C.D.I. Volando Juntos, que duró todo un fin de semana en las instalaciones de Rubio F5. Principalmente, la sorpresa tuvo mayor lugar debido a que llegó caracterizada como Lionel Messi .

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"A veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale", dijo en Instagram sobre la actividad con la que buscó acompañar a niños durante una tarde que anticipa el clima mundialista.

En su relato, la conductora agradeció a la escuela A.C.D.I. Volando Juntos y a Rubio F5 por ser parte de la acción que contempló la entrega de regalos como pelotas de fútbol.

El comunicado completo de Virginia

Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes Capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol.

Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos.

Porque a veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale.

GRACIAS A.C.D.I. Volando Juntos Y Rubio Futbol 5 . ME HICIERON MUY FELIZ

PD: VIRCHU A LA FINAL