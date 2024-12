Así fue la despedida a puro llanto de Diego Leuco de Radio Mitre

El reconocido conductor y periodista, Diego Leuco , se despidió ayer de la reconocida Emisora "Radio Mitre" , en su mensaje de despedida no pudo aguantar las lágrimas. Fueron más de 20 minutos los que dedicó a dejar un mensaje colmado de gratitud a su espacio, sus compañeros y los oyentes. Reconoció estar muy agradecido por lo que atravesó a nivel profesional y personal en su labor.

Si bien era una realidad su salida de la radio, al momento de cerrar el ciclo no encontraba las palabras adecuadas, "me cuesta mucho decir algo porque tampoco quería pensar algo, traté de venir así como vine todos los días desde hace tanto tiempo, a dejar todo lo que uno tiene adentro al aire en la mesa de la radio, y lo primero que me aparece es aquel primer momento cuando llegué a la radio más importante de la Argentina; la radio en la que más soñé trabajar", anticipó el conductor. Leuco rememoró sus inicios allí junto a Lanata y como fue atravesando cada programa de la emisora, lo que fue trabajar Alfredo Leuco, su padre, y otros grandes de la radiofonía argentina.