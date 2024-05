La separación de Sofi Martínez: Diego Leuco contó la verdad

El periodista y ex conductor de Telenoche habló acerca de la ruptura con la periodista deportiva y como sigue su vínculo

Ahora, la que finalmente blanqueó públicamente la separación fue Martínez, quien a través de los medios contó que se separó de Diego Leuco y está soltera. Además, en diálogo con el programa LAM, la periodista dio a entender que esta vez no está segura de una reconciliación.

SOFI MARTINEZ Y DIEGO LEUCO.jpg Sofi Martínez y Diego Leuco estuvieron juntos en la fiesta de Los Personajes del Año.

"Es cierto que cada uno está haciendo su vida. Pero bueno, después la realidad de lo que va a venir más adelante, no lo sé porque nos queremos un montón", confesó en conversación con de Ángel de Brito.

Tras esas declaraciones, otro de los programas de chimentos más importantes como lo es Intrusos, el cual se emite por América, fue a buscar la palabra del conductor de Luzu TV, y el protagonista de la historia decidió romper el silencio por primera vez en torno a su intimidad con Sofi.

Diego Leuco habló sobre su separación con Sofi Martínez

El notero del programa que conduce Flor de la V lo encontró mientras el circulaba en su auto, y allí el ex conductor de Telenoche afirmó: "A mí me encanta escuchar hablar a Sofi porque me siento muy identificado con lo que dice. Comparto todas las palabras que dijo ella".

En ese sentido, sobre su relación actual con su colega, el presentador aclaró: "Hablamos, por supuesto, en el cumple. Yo le mando mensajes, le dije un montón de cosas que para mí son importantes. Ella expresó lo mismo. Y coincido en lo que dijo ella".

"Tenemos una relación muy linda. Para mí ella es una persona súper importante, yo para ella también. Y el futuro, nadie sabe lo que puede pasar. Pero ahora, como dijo ella, bueno, sí, cada uno está por su lado y estamos muy bien así. Tenemos un re buen vínculo", agregó en torno a sus sentimientos para con la periodista deportiva.

Sobre el presente que está atravesando tras esta ruptura amorosa, confesó: "Estamos súper bien los dos y nos queremos un montón. Y sé que siempre vamos a elegir la mejor manera para estar".

En el final de la nota, al igual que Sofía Martínez, Diego Leuco se refirió a una posible reconciliación y concluyó: "Y el futuro, como dijo Sofi, puede ir para cualquier lado. Así que estamos así".