Las fotos de la salida de soltera con amigas de Sofi Martínez en Pinamar

Muy contenta por lo vivido decidió utilizar sus redes sociales para agradecerle a toda su gente por los momentos compartidos. "Es loco el momento en el que te das cuenta que estás siendo feliz. Todo este fin de semana fue eso. Gratituuuuddd", escribió Sofi Martínez, al pie de una galería de fotos en la que dejó sus mejores recuerdos junto a sus colegas y amigos.

Cómo fue la charla de Sofi Martínez y Diego Leuco cuándo se separaron

Sofi Martínez y Diego Leuco se separaron hace menos de dos meses y sorprendieron a todos en el ambiente. Si bien ambos fueron muy cuidadosos sobre cómo tratar la ruptura, la periodista dejó en evidencia cuáles fueron los motivos de la separación y cómo se lo comunicó a él.

La periodista se encontraba en una charla con sus compañeros de Perros de la Calle debatiendo sobre cómo eran las rupturas amorosas y lo difícil que es atravesar esos momentos. Fue ahí cuando Sofía comentó: “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde… ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.

Rápidamente Andy Kusnetzoff opinó: “En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”.

"Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo ¡Es muy difícil! Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'", continuó Martínez con total sinceridad.

Sobre esto, el conductor reflexionó: “La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice Gabriel Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”. Ante esto, la joven periodista deportiva comentó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.