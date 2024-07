Furia se peleó con Diego Leuco y se comparó con Maradona: "Estás recontra equivocado"

El intercambio comenzó cuando Diego Leuco le planteó a Scaglione un escenario sobre su popularidad: "Y cuando salís, de golpe sos una de las personas más queridas y más insultadas también de la Argentina". La respuesta de Furia fue inmediata y contundente: "No, no lo veo así. La verdad es que estás recontra equivocado, te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas".

Leuco, visiblemente sorprendido, insistió: "¿Vos decís que no hay gente que no te banca?". A lo que Furia respondió con firmeza: "¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado".

DIEGO: "Cuando salis sos una de las más queridas y más insultadas" FURIA: "No lo veo así, estás recontra equivocado. Te comiste el pescado podrido y amarillismo. La gente me ama [...] me dicen Maradona, él tenía su lado hermoso y su hate, eso lo hizo conocido en todo el mundo" pic.twitter.com/3MF4dMlQYj

La ex participante de Gran Hermano no solo defendió su popularidad, sino que también se comparó con Diego Maradona: "Me dicen Maradona. Él tuvo su lado hermoso, que todo el mundo lo amó, y tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo". Esta comparación dejó boquiabiertos a muchos, tanto en el estudio como entre los televidentes.Durante la entrevista, Furia también abordó las críticas y los comentarios negativos que ha recibido desde su participación en Gran Hermano.

Furia 1.jpg Furia de Gran Hermano

Furia reveló cómo es su relación con los fans de Gran Hermano

Aseguró que las controversias en torno a su persona han sido beneficiosas para su imagen pública y su estrategia de marketing: "Salgo a la calle y la gente me ama, incluso los anti Furia se sacan fotos. Es una locura, me aman. Me dicen Maradona. Gracias por hablar mal de mí porque me hizo subir el bitcoin. Es una estrategia de marketing, quizá no lo sabían pero me re ayudaron".

Diego Leuco, buscando claridad, le preguntó nuevamente sobre la percepción negativa que algunas personas tienen de ella. Furia, en respuesta, hizo un pedido a los medios: "Sigan hablando mal porque me sirve. Hay canales que hablan mal, pero pensá que es negocio".

Furia Scaglione ha demostrado ser una figura polarizadora. Desde su salida de Gran Hermano, ha mantenido una presencia mediática constante, generando titulares y debates con cada aparición pública. Su capacidad para mantenerse relevante y provocar reacciones, ya sea de amor o de odio, es un testimonio de su habilidad para navegar en el mundo del espectáculo.