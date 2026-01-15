Beto Casella desembarca en América: nuevo programa y panelistas

El conductor volverá a la pantalla en febrero y se conocieron los nombres de quienes conformarán el ciclo.

Después de un 2025 movido, Beto Casella tomó la decisión de cerrar una etapa de casi 20 años en canal Nueve y apostar a nuevos horizontes. América será ahora la nueva casa televisiva del conductor que volverá al aire en las próximas semanas.

“ Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato, fueron muy cálidos y generosos” , reconoció Casella en una entrevista en LAM cuando se confirmó la noticia. “Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado” , sumó el conductor que pegó el portazo en El Nueve tras varios conflictos con el canal.

Las primeras imágenes de promoción del nuevo ciclo comenzaron a circular y aunque no hay fecha confirmada de debut se cree que sería los primeros días de febrero. Tampoco se conoce qué nombre llevará el programa ya que Bendita continúa en El Nueve con la conducción de Edith Hermida.

Panel renovado

En cuanto al panel que acompañará a Beto en este nuevo desafío están confirmados Any Ventura, Enzo Aguilar y la voz del clásico Bendita Mariano Plax con quienes ya había trabajado en otra ocasión. También se sumarán Aníbal Pachano, Walter Queijeiro y Joe Fernández.

Franco Casella, hijo del conductor, también formará parte del ciclo y estará a cargo de la música. Completan el panel Mariela Fernández, Agustín Guardis y Leo Raff.

En tanto que el gran ausente será Horacio Pagani decisión que apenó a Casella. Es que el periodista eligió continuar en El Nueve y seguir junto a Edith Hermida.