Dolor: por qué Lucía Galán se trata en España sobre la recuperación de su páncreas

Lucía Galán-HIja.jpg

Sumado a esto, la cantante le recomendó a sus seguidores llevar chequeos médicos por prevención: "Muchas gracias a todos y sigamos trabajando para la medicina preventiva, para que se detecten estas enfermedades silenciosas como el cáncer de páncreas", dijo.

Y continuó: "Yo no llegué a tener cáncer porque me lo detectaron a tiempo, en una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios y apareció el quiste. Si no hubiera hecho esa resonancia y el técnico no hubiera tomado también el abdomen, es muy difícil que hubiera podido seguir adelante".

Para cerrar, Galán envió un saludo: "Así que les mando un beso muy grande para todos, los quiero. Voy a mandar imágenes desde allá".

Lucia Galan.jpg Lucía Galán

Los motivos de la operación

Lucía contó en otro video días después a la intervención, que su operación fue necesaria para extirpar un quiste mucinoso que se encontraba en la cola del páncreas, una medida preventiva para evitar el desarrollo de cáncer de páncreas. La cirugía se realizó a mediados de junio en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Desde entonces, ha estado siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas para asegurar una completa recuperación.

La intervención quirúrgica obligó a Lucía y a su hermano Joaquín a posponer la gira “Siempre Juntos” por España para 2025, una decisión que, según la cantante, les dolió en el alma. “Nos dolió mucho tener que posponer la gira, pero era necesario para asegurar mi completa recuperación”, dijo.