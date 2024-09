El novio de Guido Süller, 42 años menor, salió a decir su verdad sobre la relación

Guido Süller ha encontrado el amor en Hernán Sanabria , un joven de 21 años oriundo de San Pedro de Jujuy. A pesar de los 42 años que los separan, la pareja ha demostrado que la edad no es un obstáculo cuando se trata de construir una relación sólida y sincera. Hernán, en una reciente entrevista con TN Show, compartió detalles de su historia de amor con el ex comandante de a bordo, resaltando lo especial que ha sido para él desde el primer momento en que lo conoció.

El primer encuentro entre Hernán y Guido fue, según el joven, inolvidable. "Fue el mejor día de mi vida. Me sentí tan cómodo porque él es una persona respetuosa, amable y sencilla. Me trató como un rey", confesó. Desde entonces, la relación entre ambos se ha consolidado y, lejos de ser solo una pareja, Hernán describe su vínculo como "algo más profundo, somos compañeros de vida que nos apoyamos mutuamente y nos amamos".

"Compartimos salidas, películas, música, juegos, risas. Pese a que tengo 21 años, soy un chico old school", bromeó el joven. "Guido me enseña sobre los años ‘40, ‘50 y ‘60, y a mí me parece muy interesante", agregó.

Sanabria también se refirió con humor al rol que desempeña en la vida de Guido. "Me considero su 'colágeno'. Es un término moderno y gracioso que usamos mucho. Mi función es hacerlo sentir más vivo y fresco, y enseñarle sobre las nuevas generaciones. Yo le enseño a usar las redes sociales y a entender el humor de los 'cristales'", señaló.

Guido 2.jpg Guido Süller y su nuevo novio

El nuevo novio de Guido Süller habló sobre su futuro

En cuanto a sus planes a futuro, la pareja está lista para dar un paso más y comenzar a vivir juntos. "Vamos a mudarnos al campo. Soy un chico humilde, me encantan las cosas sencillas de la vida. No salgo de noche, no fumo, no tomo. Para mí la felicidad es estar en un lugar pacífico, con árboles frutales, una huerta, un perrito y la mejor compañía, que es Guido", contó Hernán, quien sueña con una vida tranquila junto a su pareja.

Además, Hernán dejó en claro su compromiso con Guido y con la relación que han construido. "Mi plan a futuro es estar al lado de él, cuidarlo y respetarlo siempre. Quiero que sigamos disfrutando juntos porque creo que lo único que nos llevamos a la tumba son los mejores recuerdos", reflexionó, demostrando la seriedad con la que encara su vínculo con el mediático.