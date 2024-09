El durísimo sueldo con el que vive Silvia Süller: "No alcanza"

Silvia Süller supo ser uno de los personajes más mediáticos de los 90, pero con el paso del tiempo, fue perdiendo popularidad. Su hermano Guido Süller, que aún tiene presencia en los medios, habló del presente desolador que vive la exvedette y expuso el sueldo que cobra, que no le alcanza para cubrir sus necesidades.

En diálogo con Rulo Schijman, el conductor tocó el tema de su hermana: “No me comparo con Silvia porque fue una gran estrella en los ’90”, confesó y decidió hablar un poco de los errores que cometió en su mejor momento: “Fue poco inteligente en el sentido de que el cuerpo se termina. No supo invertir su dinero y no supo aggiornarse”.