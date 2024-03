Silvia Süller contó con qué jugador vivió una historia de amor (además de Maradona)

Las otras revelaciones de Silvia Süller por la serie de Coppola

Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Süller recordó su noviazgo con Cacho Castaña y su primer amor, el exfutbolista Alberto Tarantini. Además, rememoró una noche de pasión con gran parte del plantel de San Lorenzo de Almagro en el año 95´, detallando nombres como Oscar Passet, Ruggeri y Carlos Netto, entre otros.

Estas confesiones no son nuevas para aquellos que han seguido de cerca la vida de Süller. En su autobiografía "Yo, la mejor de todas", publicada en 2015, la exvedette reveló cada una de sus intimidades, incluyendo sus encuentros amorosos con figuras del deporte y el espectáculo.

Desde que la serie Coppola se estrenó en Star +, la figura de Guillermo Coppola ha estado en el centro de la atención mediática. Recientemente, Guido Süller recordó en el programa A la tarde (América TV) una peculiar noche que pasó junto a su hermana y el empresario, quien fuera el representante de Diego Maradona.

El relato de Guido Süller sobre el vínculo de su hermana y Coppola

"Guillermo sí o sí quería pasar la noche con Silvia. Silvia no quería. Quería que vayamos a su departamento. Silvia me pegaba por abajo y a mí no me beneficiaba en nada. Si iba, ¿qué pito tocaba yo?", relató Süller, dejando entrever la tensión en aquella situación.

El relato continúa con detalles aún más reveladores: "Guillermo nos llevó a su departamento. Y quería una sola cosa: bañarse con Silvia. La invitaba a cada rato. Y Silvia le decía que no. Pero porque tenía una peluca negra, divina, parecía Cleopatra".

El momento cumbre de la anécdota llegó cuando Coppola sacó su billetera y mostró su generosidad: "En un momento sacó la billetera. Guillermo tenía un montón de plata ahí. Sacó un billete de 100 (100 dólares en esa época, unos 100 mil pesos de hoy) y me mandó a comprar facturas. Me dijo que tardara todo el tiempo que sea necesario", reveló Süller.