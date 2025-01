Falleció David Lynch, maestro del surrealismo en cine y televisión, a los 78 años

David Lynch , reconocido cineasta, guionista y pintor estadounidense, falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresaron su pesar y pidieron privacidad en este difícil momento. “Hay un gran hueco en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría: ‘Mantén la vista en la dona y no en el agujero’”, escribieron.

Nacido en Missoula, Montana, Lynch inició su carrera como pintor antes de incursionar en el cine. Su primer largometraje, Eraserhead (1977), se convirtió en un fenómeno de culto y atrajo la atención de Hollywood. Con The Elephant Man (1980), obtuvo ocho nominaciones al Óscar, consolidando su posición como un creador único.

A lo largo de su carrera, Lynch desafió las convenciones narrativas con películas como Blue Velvet (1986), Wild at Heart(1990) y Mulholland Drive (2001), esta última considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. En televisión, redefinió el medio con Twin Peaks(1990), una serie que exploró el lado oscuro de la vida en un pequeño pueblo estadounidense y que marcó un hito en la cultura pop.

twin peaks.avif Su obra más destacada, Twin Peaks.

Más allá de la pantalla

Lynch fue un artista multifacético. Sus pinturas se exhibieron en prestigiosas galerías internacionales, publicó discos de música experimental y creó un cómic titulado The Angriest Dog in the World. Además, fue un defensor de la meditación trascendental, fundando la David Lynch Foundation para promover esta práctica.

A pesar de nunca haber ganado un Óscar competitivo, Lynch recibió importantes galardones, como el León de Oro en el Festival de Venecia y un Oscar honorífico en 2019, que celebró su contribución al cine mundial.

David Lynch deja un legado inigualable, marcado por su capacidad de combinar lo cotidiano con lo surrealista y de explorar las profundidades de la condición humana a través del arte. Le sobreviven sus cuatro hijos, Jennifer, Lula, Austin y Riley, y millones de seguidores que continuarán celebrando su obra como un faro de creatividad e innovación.