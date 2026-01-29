Filtran los nombres de los famosos que podrían sumarse a Gran Hermano: generación dorada

En el mundo de la farándula comenzaron a trascender los nombres de las personas que serían parte del reality. Cuándo comienza.

Telefe volverá a apostar por Gran Hermano en la temporada 2026 para volver a tener un importante número de rating en su pantalla debido a que sabe que e un formato de alto impacto en el público por los números que adquirió previamente. A su vez, para esta edición, no solo tendrá jugadores desconocidos sino que incluirá en la internación a famosos para que se acoplen al juego.

Durante la emisión de LAM de este miércoles revelaron el listado de famosos que entrarían al reality para jugar el juego que cautivó a los seguidores. Ángel De Brito, conductor del ciclo de noticias del espectáculo, reveló que que algunos famosos ya hicieron las sesiones de fotografía correspondiente aunque Pilar Smith sorprendió con una revelación: “Pese a tomarse las fotos no significa que sea una realidad su ingreso”.

Luego de la aclaración, Pilar reveló el primer nombre: “Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria , que hace mucho no aparece” . Se trata de la actriz, comediante y cantante argentina que volvería a la televisión después de un largo tiempo. Luego también sumó a la actriz Alejandra Majluf como la segunda famosa del reality.

Del Moro Gran Hermano

En continuación con las revelaciones contó sobre la presencia de Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara, y confesó que será de la partida el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio.

“A mí, la verdad, me divierten más los desconocidos. No me interesan los famosos, ni los semi-famosos”, contó De Brito sobre el formato. Para cerrar con la información advirtieron que la ex participante de Survivor Ines Lucero se sumaría al reality como también Emanuel Di Gioia, ex participante de GH que supo enfrentarse con Jorge Rial.

Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: cuándo se abre la casa

Gran Hermano ya tiene fecha confirmada para su regreso a la televisión. Telefe anunció que la nueva edición, titulada “Gran Hermano: Generación Dorada”, se estrenará el lunes 23 de febrero, cuando se abran nuevamente las puertas de la casa más famosa del país.

La confirmación se realizó a través de un adelanto emitido este lunes por la señal, que busca capitalizar los 25 años del formato en Argentina, desde su estreno original en 2001. La nueva temporada se plantea como una edición conmemorativa, pensada para repasar la trayectoria del programa y su impacto sostenido en la agenda mediática y en el consumo audiovisual.

Según lo informado por Telefe, esta edición contará con un casting diseñado para reflejar distintas generaciones y perfiles sociales, en línea con el concepto de “Generación Dorada”. La producción trabajó durante los últimos meses en la selección de participantes, con el objetivo de ofrecer una convivencia diversa y representativa de la evolución del reality a lo largo del tiempo.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La conducción volverá a estar a cargo de Santiago del Moro, quien se consolidó como la cara del ciclo en sus últimas temporadas. El periodista encabezará las galas de presentación, nominación y eliminación, manteniendo el esquema que el canal sostiene desde el regreso del programa a la pantalla abierta.

En paralelo, trascendió que la casa fue completamente remodelada, con incorporación de nueva tecnología y rediseño de los espacios comunes. Si bien la emisora mantiene reserva sobre las reglas específicas, el título de la edición alimenta versiones sobre posibles guiños al pasado del programa, con dinámicas especiales o referencias a participantes históricos.

El estreno se dará en un contexto de fuerte competencia por el encendido, con los realities como uno de los formatos de mayor impacto en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales. Con el inicio del ciclo lectivo previsto para marzo, Telefe apuesta a que Gran Hermano: Generación Dorada sea uno de los contenidos centrales del cierre de la temporada de verano.