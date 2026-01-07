Fuerte relato de Romina Gaetani contra su ex: "Desintegró mi autoestima"

La actriz contó cómo se siente tras el hecho de violencia que vivió por parte de su ex Luis Ramón Cavanagh.

Romina Gaetani habló con profundidad y por primera vez sobre el difícil hecho de violencia de género que sufrió el 30 de diciembre en manos de su expareja Luis Ramón Cavanagh durante un encuentro en el Tortugas Country Club de Pilar. En la privacidad de un chat con María Fernanda Callejón, la artista expresó un mensaje doloroso sobre el hecho violento que denunció.

"Estoy rota. Mi cabeza no encuentra palabras para procesar todo y llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima. La violencia hasta ese momento, siempre había sido verbal, pero fue escalando... lo peor es que lo sigo amando y sufro por eso ", reveló Callejón sobre un mensaje que recibió de la víctima.

En el crudo relato, Gaetani contó: " Él me redujo, me volvió chiquita... eso que siempre se habla pero que cuando nos toca, no podemos ver. Fue desintegrando mi autoestima, me revisaba el celular, me manipulaba y otros hechos irreproducibles que declaré con detalles en mi pericia psiquiátrica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoszip/status/2008918140336406623&partner=&hide_thread=false HABLÓ ROMINA GAETANI: "ESTOY ROTA".



La actriz habló con Fernanda Callejón sobre la denuncia por violencia de género a su ex pareja y explicó que ya realizó la pericia psiquiátrica, pidió la perimetral y el botón de pánico.

"Aún lo sigo amando y sufro por eso", le confesó a su… https://t.co/boc7X2xATn pic.twitter.com/hjNDzobtls — Somos ZIP (@somoszip) January 7, 2026

Cabe recordar que la artista había evitado dar detalles públicamente sobre la situación cuando fue consultada por el medio televisivo Net TV. Sin embargo, luego se expresó a través del mensaje enviado.

La canción que eligió Romina Gaetani en su show tras denunciar a su expareja por violencia de género

Romina Gaetani todavía atraviesa un proceso de recuperación emocional luego del hecho de violencia de género que denunció ante la Justicia poniendo a su ex pareja Luis Ramón Cavanagh como el autor del hecho. Fue el 30 de diciembre de 2025 la fecha en la que la actriz hizo un llamado al 911 denunciando la situación violenta, por la cual Gaetani sufrió golpes.

Luego del episodio, la actriz participó de un show en el Centro Cultural Konex llamado “Lunes Bomba” del grupo La Bomba de Tiempo. Allí la artista dejó muestra del camino que quiere continuar como cantante y eligió un tema particular por el contexto que atraviesa luego de vivir un episodio violento con su expareja.

La canción Malo de Bebe, que relata una historia de violencia de género, fue el título interpretado por Romina arriba del escenario justo en un contexto donde ella sufrió una situación similar. Previo al show se expresó en Net TV: "Siempre subirse al escenario es sanador, por eso no suspendí la fecha, pero no puedo hablar más que eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaCritiok/status/2008341692106109404&partner=&hide_thread=false Romina Gaetani canto "Malo" de Bebe hoy en su presentacion en "La bomba del tiempo"

El tema habla sobre la violencia de género y el maltrato en relaciones abusivas. pic.twitter.com/QupRZwTlF5 — Nahuel Saa (@LaCritiok) January 6, 2026

"Me pone muy feliz estar con las mujeres que me están acompañando, no tengo mucho más para decir", insistió en su relato y agregó: "En principio me apoyo en mi familia y mis amigas, pero no puedo seguir hablando".