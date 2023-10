Jorge Rial cumple 62 años: su dura infancia, la cama en el almacén y su debut sexual

En ese contexto, Rial ya comenzaba a soñar con transformarse en el periodista que llegó a ser. “Mi viejo leía Crónica y a mí los títulos me volvían loco; y escuchaba Radio Colonia, y escuchaba las noticias de la Guerra de Vietnam”, recordó durante una entrevista en La Noche (C5N), programa que conducía el exrepresentante de modelos Leandro Rud.

De jugar a la pelota en la calle a la primera vez de Jorge Rial

Para mediados de los ’70, Jorge Rial era ya todo un adolescente. Y con las hormonas a flor de piel pasó de jugar todo el día al fútbol con sus amigos del barrio a encontrar el significado del primer amor.

“Se llamaba Graciela, vivía a la vuelta de casa. Estaba embobado con ella, era tres años más grande que yo. Fue la primera que me sentí enamorado y con ella tuve mi primera relación. Debuté con amor, después ya no me acuerdo”, sostuvo en diálogo con Rud.

Los comienzos de la carrera de Jorge Rial y su primer matrimonio

A comienzos de los años ’80, Rial empezó a trabajar en los medios gráficos. Luego de casi una década en la industria lo invitaron a participar en el elenco de la película Extermineitors IV, como hermanos gemelos, donde representaba al dueño de un hotel.

jorge-morena-rocio-rial.jpg Jorge Rial con sus hijas Rocío y Morena. que adoptó cuando estaba en pareja con Silvia D'Auro.

Casi en paralelo con llegada de Carlos Menem a la presidencia y de la convertibilidad de Domingo Cavallo, Rial ingresó en su primer programa de espectáculos. Y lo hizo de la mano de un referente indiscutido de la farándula en la TV argentina: el uruguayo Lucho Avilés.

En 1990 Rial se casó con Silvia D’Auro. Estuvieron juntos por más de 20 años y adoptaron a sus hijas Morena y Rocío, quienes nacieron en 1999.

Quiénes fueron las otras parejas de Jorge Rial

Tras un escandaloso divorcio de D’Auro, Jorge Rial comenzó a salir con la modelo Mariana “La Niña Loly” Antoniale, quien había sido secretaria de Gerardo Sofovich, . Estuvieron juntos durante tres años. Tres años en los que viajaron, convivieron y hasta gozaban del visto bueno de las hijas del conductor. Sin embargo, en 2015 se terminó el amor.

"Cuando me separé a los 50, después de 20 de años casado, hice todo lo que todos tienen que hacer: salir con una modelo (por Antoniale) y me compré un mini Cooper, a los seis meses me di cuenta que no entraba en ninguna de los dos. Entonces vendí el mini Cooper y me separé”, relató en diálogo con Rud.

Pocos meses habían transcurrido de la ruptura con Antoniale y el corazón de Rial ya tenía otra “dueña”. En este caso se trató de la periodista Agustina Kämpfer, ex del exministro de Economía y exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Embed

Kämpfer y Rial pusieron fin a su relación en 2016. Tres años más tarde, Jorge Rial no solo rehízo su vida sentimental sino que volvió a pasar por el Registro Civil. En esta oportunidad fue con la nutricionista Romina Pereiro, de quien se separó, en medio de otro escándalo, en 2022.

Cómo se lleva Jorge Rial con sus hijas y con su nieto Francesco

Rocío y Morena tienen personalidades bien diferentes. Mientras que la primera es cultora de un perfil más bajo, la influencer, por el contrario, siempre está en boca de todos.

Consultado por Rud respecto a sus hijas, Rial fue contundente en afirmar que no las veía vinculadas al periodismo. El conductor de Argenzuela destacó que Rocío, quien trabaja en su productora, siempre mostró interés por el turismo y la hotelería.

Por su parte, de Morena Rial ponderó su presencia activa en las redes sociales, aunque con cierto reparo: “Sólo le digo que no se exponga tanto. Yo sé lo que es exponerme, pero me preparé mucho tiempo y tengo otro temple: es difícil que me entre una bala”.

SAWN3P7JLNHLZOYCBMUQGVIIWA.jpg Jorge Rial con su nieto Francesco, el hijo de Morena.

Sin lugar a dudas, el punto débil de Rial se centra en su nieto Francesco. Máxime luego de su internación en Colombia tras haber sufrido una descompensación cardíaca. “Tengo una conexión especial que no tuve con ninguna de mis hijas. Me pone muy sensible, me hace llorar pero de alegría”, aseguró sobre el hijo de Morena.

Francesco y Morena están radicados en la provincia de Córdoba. Respecto a esta distancia, Rial sostuvo que busca la manera para compartir tiempo con el nene. “Lo extraño mucho. Es socio de River Plate y compré la platea para ir con él”, reconoció.

De Intrusos a Gran Hermano y Argenzuela: una carrera de tres décadas

Tras haber conducido segmentos como El Periscopio (junto a Andrea Frigerio), Paparazzi, Polémica en el fútbol, y Paf!, Rial marcó un éxito sin precedente en lo que a programas de espectáculos se refiere: Intrusos en el espectáculo.

Intrusos en el espectáculo fue su programa insignia desde 2002 hasta 2021. Allí hizo de las suyas junto a Luis Ventura, con quien en la actualidad está peleado a muerte. También hizo sus primeras armas en ese segmento una joven Viviana Canosa.

Para 2007, Rial comenzó a presentar la versión local de "Gran Hermano", por la pantalla de Telefe. Fue él quien popularizó el término “Hermanitos” para referirse a los participantes que se debatían por ganar en la casa más famosa de la TV.

Embed

De marzo de 2010 hasta 2016 condujo el programa radial Ciudad Goti-k (radio La Red). Programa de entrevistas y actualidad del que se fue para acompañar a su hija Morena cuando ésta se sometió a un bypass gástrico.

En 2020, año que su programa Intrusos festejó tras 20 años ininterrumpidos en la pantalla de América TV. En 2021, Rial deja la conducción de Intrusos y desde la emisora de Palermo anuncian que fue desvinculado.

Desde agosto de 2021 conduce Argenzuela (Radio 10). Meses más tarde también comenzó a realizar, Argenzuela TV, la versión televisiva de su segmento, por la pantalla de C5N.