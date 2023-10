Dos novios presos: el escándalo que armó Morena Rial en las cárceles de Buenos Aires

El amor volvió a golpear la puerta de Morena Rial , sin embargo, sorprendió cuando se filtró que el corazón de su nueva pareja se encuentra privado de la libertad. Sin embargo, la polémica no es que su novio se encuentre en la cárcel, sino que se filtró que no sería el único presidiario con el que tiene una relación amorosa.

Tras la foto filtrada de Morena Rial a los besos con su nuevo novio en la cárcel, desde LAM dieron datos exclusivos respecto a quién es el hombre que logró conquistar su corazón desde el otro lado de las rejas: "More con su chongo de Batán. No se llama Nicolás. Se llama Agostino Carriño”.

Morena-Rial-1.jpg

“More Rial está a dos puntas. Dos puntas tumberas. El chongo de González Catán (Matías alias Tomate) se enteró por la tele que More también anda con el de Batán”, se informó desde la cuenta del Ejército de LAM, en donde se sigue minuciosamente la situación amorosa de ella.

Como si todo esto fuese poco, también salió a la luz una de las stories recientes que habría subido Matías “El Tomate”, en la cual se hace alusión a Morena Rial y su situación amorosa. “Tomate, tiro el mono porque la More Rial lo deja clavado el día de la visita y no lo viene a ver”, se puede leer en la publicación, haciendo alusión a que ella habría plantado a uno de ellos.

Morena-Rial.jpg

Ante esta situación, desde la cuenta de LAM revelaron cuál es el accionar que estaría realizando More Rial respecto a esta nueva situación amorosa que se generó recientemente: "More lo estaría clavando con las visitas higiénicas".

Por su parte, quien también se enteró de esto y opinó fue Jorge Rial, quien mostró un enorme disgusto: “A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”.