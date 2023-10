Qué dijo Jorge Rial al enterarse que su hija está de novia con un preso

Luego, agregó: “A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”.

Jorge Rial habló sobre la relación de su hija

Además, explicó por qué no le parece conveniente reconstruir el vínculo con su hija: “Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”.

Por otra parte, remarcó que mantiene una relación muy cariñosa con su nieto Francesco, fruto de la relación de Morena con Facundo Ambrosioni: “Hablo todos los días con él, está con el padre y los abuelos en Córdoba. Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”.

¿Quién es el yerno preso de Jorge Rial?

En las redes de LAM publicaron una imagen donde está abrazada a quien sería su nuevo amor, que se encuentra cumpliendo una condena. Se trata de Agostino Carriño, que en 2021 fue sentenciado a 7 años y medio de prisión por un robo a mano armada en el barrio Los Troncos de Mar del Plata. Durante el episodio, maniató a los dueños del lugar y a dos empleadas.

Según informó 0223, Carriño y otro hombre tocaron el timbre en una propiedad de la calle Formosa al 1300 y se presentaron como miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones. Les dijeron que venían a tomarles declaración y una vez en el interior apuntaron a todos. Ante la resistencia de la víctima a la que intentaron colocarle unas esposas en las muñecas, y tras robar un iPhone X y una cartera con documentación, se retiraron por una ventana trasera. Minutos después, se enfrentaron a los tiros con la policía.