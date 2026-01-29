La primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José “El Principito” Sosa
Tras 40 semanas de embarazo, la modelo dio la luz a su tercera hija en el Sanatorio Otamendi.
Después de mucha expectativa y ansiedad, este martes nació la primera hija de Cami Homs junto a José “El Principito” Sosa. La noticia había sido confirmada a la revista Caras por fuentes cercanas a la familia y luego fue la modelo quien hizo lo suyo en sus perfiles de redes sociales.
El nombre elegido tal como había confirmado la pareja hace un tiempo atrás fue Aitana y se trata de la tercera hija para la modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul.
Para Sosa también es su tercera hija. El futbolista es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde.
La imagen de la bebé llegó horas más tarde, a través de su cuenta en Instagram. “Te hiciste desear tanto… Bienvenida princesa nuestra”, escribió la modelo. La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de cariño por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, que celebraron la feliz noticia.
La foto que acompaña el anuncio transmite paz, delicadeza y emoción. En la imagen se ve a Aitana descansando en una cuna transparente de hospital, envuelta en sábanas blancas y con un pequeño gorrito de tela clara con estampa floral. La beba duerme plácidamente, con los brazos elevados, en una postal íntima y serena que refleja los primeros instantes de vida.
Una rápida historia de amor
Camila Homs y José “El Principito” Sosa comenzaron su historia de amor de una manera inesperada y muy poco glam. Vivían en el mismo edificio y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo encaré a él”, contó Camila entre risas, al recordar que le dejó una nota ofreciéndole yerba. Ese gesto simple marcó el inicio de un vínculo que creció rápido, lejos del ruido mediático y con una conexión inmediata.
Con el correr de los meses, la relación se consolidó y hoy comparten una familia ensamblada, proyectos y una primera hija juntos. La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.
