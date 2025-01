Las palabras de Giuliano que hicieron saltar a los fans: trampa en Gran Hermano

Poco después, llegó el momento de que el líder hiciera su jugada de subir a un compañero a la placa y sacar a otro. Giuliano entonces pidió que bajara a Juan Pablo y pusieran a Petrona. Pero eso no era todo porque además, esta semana tenía el recurso extraordinario de expulsar a un compañero. La noticia se la dieron en el momento y casi sin pensarlo, eligió a Brian.

Lo curioso de todo esto es que los participantes no saben que el eliminado continuará en aislamiento para volver el domingo. Algo que será comunicado a la casa el mismo día. Hasta acá, todo bien pero el problema apareció cuando Giuliano, en una charla casual, disparó: "No desestimaría el hecho de que pueda ser una jugada del juego y que al loco lo tengan aislado dos días en una pieza acá atrás, y vuelva antes de la placa. No lo descartaría".