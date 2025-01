Gran Hermano: Keila no superó el aislamiento y la expulsaron del reality

“Hoy se expulsa a una jugadora por la puerta giratoria antes de comenzar con todo el juego de la noche”, sumó el conductor.

Costa, panelista de Cortá por Lozano y Gran Hermano: el debate, dio más precisiones: “Hablé con Santiago. Es una jugadora que está corriendo los límites hace un tiempo”. Finalmente, fue Keila que no pudo continuar en la casa y dejó el juego en medio del llanto de sus compañeros.

Keila Sosa.jpg

El anuncio de Gran Hermano

“Cuando ustedes ingresaron a mi casa sabían donde entraban, el desafío al que se exponían, las dificultades propias de este juego y las innumerables vivencias que estaban decididos a afrontar”, comenzó diciendo Gran Hermano a los jugadores.

“Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla, pero todos entendieron que a pesar de los problemas a los que se iba a enfrentar se trata de una experiencia única. Merece ser vivida. Ustedes fueron elegidos para afrontarla y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura, el esfuerzo que conlleva o que hayan puesto en duda la transparencia del certamen”, dijo minutos antes de anunciarle a Keila que tenía que abandonar el reality.

“Keila ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión. Me has comentado Keila que sos consciente de esta situación y dormís más de lo que te gustaría y que no te sentía cómoda. Solo veo en vos angustia y deseos de no estar más en mi casa y eso me angustia mucho a mí también.

Por lo tanto, Keila quiero que en este mismo momento te despidas de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria”, dijo el Big y se despidió finalmente de la casa.