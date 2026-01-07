Lejos de la música, Emilia Mernes apostó a un nuevo emprendimiento e invirtió millones

La cantante sorprendió con la inscripción de una sociedad anónima que no está ligada al mundo artístico.

Muchas de las figuras reconocidas a nivel mundial han optado en el último tiempo han optado por desarrollar distintos proyectos empresariales por fuera del rubro que se los destaca. Por ejemplo Lionel Messi, conocido por ser uno de los mejores jugadores a nivel mundial, ha invertido en hotelería, bebidas energizantes, ropa entre otros proyectos.

Es recurrente también en el mundo de artistas reconocidos a nivel mundial como Emilia Mernes , la joven cantante oriunda de Entre Rios que brilla con su música, que creó e invirtió en una empresa que se dedicará a un sector comercial no vinculado con su exitosa carrera artística.

La pareja del artista Duki creó la empresa llamada Perra Exclusive S.A. , una sociedad anónima inmobiliaria, a la que le inyectó una inversión inicial de $30 millones para ingresar al mercado argentino de bienes raíces l uego de recibir la habilitación correspondiente para poder trabajar.

En los papeles la cantante figura como la accionista mayoritaria teniendo en su poder el 95% de las acciones y el cargo de directora suplente. Otra de las líderes del proyecto es su madre Gabriela Rueda ocupa la presidencia.

Según se confirmó en el Boletín Oficial la firma quedó inscripta el 2 de enero de 2026 y tiene permitido la compra, venta y alquiler de inmuebles, como también desarrollar proyectos residenciales, comerciales e industriales. Esta empresa se consolidó como el primer proyecto laboral por fuera del espectáculo ya que en cuando incursionó en abrir una empresa lo hizo ligada a la producción de espectáculos y gestión artística.

Lo llamativo de la empresa fue el nombre que optó la cantante para su proyecto. El mismo haría referencia a una canción de su autoría titulado "Exclusive.mp3".

El posteo de Emilia Mernes y Duki que sorprendió a todos

El 2026 llegó recargado para el mundo del espectáculos con una frase que generó fuertes repercusiones principalmente en el ambiente de la música con una pareja de nombres fuertes que sorprendió a través de sus redes sociales: Emilia Mernes y Duki.

Durante la noche de año nuevo compartieron un video en las historias de Instagram compartiendo con serenidad la llegada del 2026 con una copa en mano y escuchando la canción “One More Time” de Daft Punk. Luego de un beso en la mejilla, el trapero dejó a todos boquiabiertos con un mensaje que podría anticipar un anuncio esperado por sus fanáticos.

“Se viene el pibe”, soltó sin escrúpulos el cantante generando un rápido gesto de sorpresa en su pareja y una mirada complice. Luego de la revelación, que dio vuelta en las redes sociales y fue objeto de análisis por parte de sus seguidores, ambos se rieron y terminaron con la grabación del momento.