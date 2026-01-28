Nació la hija de Cami Homs y José “El Principito” Sosa: el nombre elegido

Tras 40 semanas de embarazo, la modelo dio la luz a su tercera hija en el Sanatorio Otamendi.

Después de mucha expectativa y ansiedad, este martes nació la primera hija de Cami Homs junto a José “El Principito” Sosa . La noticia fue confirmada a la revista Caras por fuentes cercanas a la familia.

El nombre elegido tal como había confirmado la pareja hace un tiempo atrás fue Aitana y se trata de la tercera hija para la modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista , fruto de su relación con Rodrigo de Paul.

Para Sosa también es su tercera hija. El futbolista es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina , nacidas de su relación con Carolina Alurralde.

Por el momento, ni Cami ni José se hicieron eco de la noticia y no compartieron la primera foto de su bebé.

Cami Homs José

Una rápida historia de amor

Camila Homs y José “El Principito” Sosa comenzaron su historia de amor de una manera inesperada y muy poco glam. Vivían en el mismo edificio y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo encaré a él”, contó Camila entre risas, al recordar que le dejó una nota ofreciéndole yerba. Ese gesto simple marcó el inicio de un vínculo que creció rápido, lejos del ruido mediático y con una conexión inmediata.

Con el correr de los meses, la relación se consolidó y hoy comparten una familia ensamblada, proyectos y una primera hija juntos. La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.