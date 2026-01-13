Nuevas figuras se suman a MasterChef Celebrity en el repechaje

Tras la eliminación de Emilia Attias de MasterChef Celebrity, Telefe dará la posibilidad a los participantes eliminados de poder regresar a la competencia.

MasterChef Celebrity entra en etapas claves del certamen. La competencia que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe dará inicio este martes 13 de enero a las 22 al famoso repechaje , instancia en la que los participantes eliminados podrán volver a las cocinas.

Sin embargo, esta edición tendrá algunas novedades ya que se podrían sumar nuevas figuras al reality más visto de la televisión argentina. Esto responde a que muchos eliminados no quieren regresar al programa y por ello la producción salió a buscar nuevos nombres que debutarán.

Con una competencia cada vez más picante todos quieren volver y ninguno quiere quedarse fuera de las cocinas. Con la ilusión intacta, Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Miroll y Luis Ventura se calzarán el delantal para conquistar al jurado quien tomará la decisión final. A ellos se le sumará Emilia Attias que fue la última eliminada.

La dinámica de esta instancia les da la posibilidad a otros famosos de ser parte de la competencia ya que algunos eliminados no aceptaron. Entre las caras nuevas se encuentran: Esther Goris, Ariel Puchetta, Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal y el rapero Rusherking, expareja de la China Suárez.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "¡Mañana empieza el repechaje! 10 participantes se preparan para volver a encender las hornallas #MasterchefCelebrity a las 22hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También disponible en @hbomaxar" View this post on Instagram

Por su parte, Roña Castro, Momi Giardina, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Valentina Cervantes y el Peque Schwartzman decidieron rechazar la propuesta.