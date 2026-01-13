El clima en Neuquén

icon
32° Temp
13% Hum
Espectáculos
La Mañana MasterChef Celebrity

Nuevas figuras se suman a MasterChef Celebrity en el repechaje

Tras la eliminación de Emilia Attias de MasterChef Celebrity, Telefe dará la posibilidad a los participantes eliminados de poder regresar a la competencia.

Quiénes aceptaron participar del repechaje en MasterChef Celebrity 

Quiénes aceptaron participar del repechaje en MasterChef Celebrity 

MasterChef Celebrity entra en etapas claves del certamen. La competencia que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe dará inicio este martes 13 de enero a las 22 al famoso repechaje, instancia en la que los participantes eliminados podrán volver a las cocinas.

Sin embargo, esta edición tendrá algunas novedades ya que se podrían sumar nuevas figuras al reality más visto de la televisión argentina. Esto responde a que muchos eliminados no quieren regresar al programa y por ello la producción salió a buscar nuevos nombres que debutarán.

Con una competencia cada vez más picante todos quieren volver y ninguno quiere quedarse fuera de las cocinas. Con la ilusión intacta, Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Miroll y Luis Ventura se calzarán el delantal para conquistar al jurado quien tomará la decisión final. A ellos se le sumará Emilia Attias que fue la última eliminada.

La dinámica de esta instancia les da la posibilidad a otros famosos de ser parte de la competencia ya que algunos eliminados no aceptaron. Entre las caras nuevas se encuentran: Esther Goris, Ariel Puchetta, Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal y el rapero Rusherking, expareja de la China Suárez.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "¡Mañana empieza el repechaje! 10 participantes se preparan para volver a encender las hornallas #MasterchefCelebrity a las 22hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También disponible en @hbomaxar"
View this post on Instagram

Por su parte, Roña Castro, Momi Giardina, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Valentina Cervantes y el Peque Schwartzman decidieron rechazar la propuesta.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel