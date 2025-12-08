Pampita o María Vázquez, duelo de looks en el Abierto de Polo: ¿Quién marca la tendencia de verano?

El Campo Argentino de Polo fue el escenario donde varias estrellas de la moda argentina se reunieron para vivir la final del torneo donde el equipo del reconocido Adolfo Cambiasso se quedó con el título. En las gradas del lugar, aparecieron figuras como Pampita Ardohain y María Vázquez que eclipsaron las miradas con looks particulares que se imponen como tendencia.

Vázquez sorprendió con un conjunto al cuerpo de top y pollera larga color blanco pero con detalles transparentes . Su tejido transmitió durante la calurosa tarde un estilo veraniego, sumado a que también llevó consigo un abanico amarillo. Sin embargo la modelo oriunda de La Pampa optó por algo diferente.

Pampita apareció con un vestido negro con lunares blanco de gran magnitud y unos lentes oscuros que taparon parte de su rostro tratando de contener el reflejo del sol pero aportando a su look. A su vez utilizó un zapato puntiagudo con tacos finos.

El look de lujo que lució Valeria Mazza en la gala de los Personajes del Año

Valeria Mazza volvió a reafirmar por qué es una de las figuras más influyentes en la historia de la moda argentina en la gala de los Personajes del Año que anualmente organiza la Revista Gente. Acompañada por su marido, Alejandro Gravier, la icónica modelo llegó al evento con un look que combinó perfección artesanal, innovación textil y una impronta de elegancia contemporánea.

Para esta edición, Valeria eligió una pieza exclusiva de Burstin, perteneciente a la cápsula EMM & VAL, una colaboración que se distingue por reinterpretar códigos clásicos con una mirada moderna. Su vestido fue, sin dudas, uno de los más comentados de la noche que estuvo plagada de figuras del mundo del espectáculo, la política y el deporte argentino.

La modelo lució un slip dress de silueta recta, una elección que resalta su porte natural y su característico estilo minimalista. La caída suave y la estructura limpia hicieron que la prenda funcionara como un lienzo perfecto para apreciar el trabajo artesanal que la definía.

El diseño estaba construido en un género inédito elaborado con cintas de tul de seda natural, entrelazadas en un patrón geométrico. Este entramado, trabajado con precisión casi escultórica, reinterpreta el savoir-faire de la Maison en clave moderna, combinando tradición técnica con un lenguaje visual de absoluta contemporaneidad.

El espectacular look de Valeria Mazza

La textura lograda a partir de estas cintas de tul otorgaba profundidad y un delicado juego de transparencias, sin perder elegancia. Era un equilibrio exacto entre sofisticación y audacia, una firma estética que encaja perfectamente con el universo de Burstin y con el estilo logrado y sostenido durante años por parte de Valeria Mazza.

Uno de los detalles más impactantes del vestido de la reconocida modelo fue la presencia de más de 1.300 cristales de Swarovski incrustados a mano. Su brillo, sutil pero preciso, acompañaba la gestualidad de Valeria en cada movimiento, capturando la luz sin caer en excesos y manteniendo la sobriedad característica de la top model.

El acabado artesanal de los cristales aportaba un halo de lujo silencioso y sofisticado, sello distintivo de la firma. Cada punto de luz parecía dialogar con el patrón geométrico de la prenda, creando una armonía visual que elevaba la pieza a un nivel casi escultórico.

Con este look, Valeria Mazza no solo deslumbró en la alfombra roja, sino que también consolidó su lugar como referente de estilo. Su aparición en la gala de los los Personajes del Año de la Revista Gente dejó ver, una vez más, que cuando tradición, innovación y elegancia se encuentran, el resultado es una imagen inolvidable.

Una vez más Valeria Mazza confirmó porque es una de las mejores modelos que ha dado la Argentina. A la hora de elegir sus looks, prendas y todo lo que eso conlleva, pocas personas cómo ella logran resultados que dan que hablar. Y siempre con esos toques sofisticados, que danzan entre el glamour y el lujo, con esa imagen de marca muy propia de ella. Que ha sabido construir y sostener durante toda su icónica carrera.