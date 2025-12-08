Así llegó Shakira a la Argentina en el marco de sus shows: cuándo cantará

La artista colombiana llegó a la Argentina para brindar una serie de shows que dará en el estadio de Vélez Sarsfield y Córdoba.

Los fans de Shakira ya levantaron temperatura y la felicidad explotó en sus rostros al conocer que aterrizó en la Argentina para realizar los shows programados en el territorio nacional. Fue este domingo por la noche, pasadas las 23.30 horas, que la artista colombiana llegó al aeropuerto luego de un viaje que inició en Uruguay y sufrió una demora de tres horas previo a tomar vuelo.

De forma carismática, la artista bajó del avión en el que llegó y saludó desde lejos a un grupo de fanáticos y reporteros que presenciaron su llegada a la Argentina. Cabe recordar que la artista reconocida a nivel mundial tiene shows programados para este lunes 8, martes 9 y jueves 11 de diciembre en el estadio de Vélez en la Capital Federal, mientras que el sábado 13 y domingo 14 del corriente mes lo hará en el estadio Kempes de Córdoba.

La artista aterrizó junto a sus hijos junto con sus hijos, Sasha y Milan , y Aito De la Rúa , su excuñado. Según Billboard Boxscore está ubicada en el segundo puesto en el Top 10 mundial de las giras más taquilleras de 2025 , por encima incluso de figuras como Paul McCartney y Bruno Mars. Con su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour se consolidó como la única latina.

Las fotos de la llegada

Shakira 2

Shakira

Shakira 1

Ángela Torres será telonera en el show de Shakira en Vélez

Ángela Torres será telonera de los tres shows que brindadrá la cantante colombiana Shakira en su paso por la Argentina.

La joven cantante confirmó la noticia en su programa de Luzu y reconoció estar muy nerviosa. “No lo puedo creer. Me voy a morir”, dijo emocionada y sorprendida por la oportunidad que tendrá de ser telonera nada más y nada menos que a la cantante que dará tres shows en el estadio Vélez.

La cantante participará de los tres shows de la colombiana en Argentina que tendrán lugar el 8 y 9 de diciembre con entradas agotadas. También participará del show del 11 de diciembre que tiene entradas a la venta. Vale recordar que en marzo fue Natalie Pérez quien teloneó a Shakira.