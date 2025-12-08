Cuál es la carrera que empezó a estudiar Ivo Cutzarida a los 63 años

El actor Ivo Cutzarida sorprendió al contar que se encuentra estudiando una carrera a sus 63 años de edad. Alejado de los medios, el artista se abocó a su vocación solidaria como consejero terapéutico y ahora busca profesionalizarse en la materia.

“Terminé primer año de psicología. Vamos que se puede, a no aflojar”, escribió en sus redes sociales, junto a una selfie que daba cuenta de su felicidad. Acto seguido, agregó: “Feliz de seguir estudiando, creciendo y aprendiendo. Nunca es tarde. A ponerle garra siempre”. “Coach, Counselor y futuro psicólogo, a no aflojar”, cerró dando cuenta de su recorrido.

Además, acompañó la publicación con dos fotos donde se podían ver las notas de diez materias, entre ellas Neurociencias I, Perfiles y competencias del psicólogo y del psicopedagogo y Psicología de la interacción social y los pequeños grupos.

image

El posteo no pasó inadvertido entre sus miles de seguidores que lo felicitaron, le enviaron mensajes de aliento y celebraron este logro con él. “Qué groso, Ivo. Felicidades, qué buenas notas”, “Además de ser mi galán de los 90, es re inteligente”, “Hermosa carrera. Felicitaciones”, “Conozco esa sensación. Empecé a mis 41 años y ya estoy a dos finales. ¡Te deseo lo mejor!”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Ya pasó casi una década desde que Ivo Cutzarida se puso al frente de un reclamo popular contra la inseguridad. Sus fuertes declaraciones mediáticas no pasaron inadvertidas y lo volvieron centro de la escena de programas y portales. Sin embargo, firme en sus convicciones de que podía aportar algo para cambiar las cosas, decidió poner manos a la obra.

La vida de Ivo Cutzarida alejado de los medios

En diciembre de 2021, Ivo Cutzarida se recibió de consejero psicológico. “Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender y transformarse”, pronunció en sus redes sociales. Y agregó: “En los últimos siete años me dediqué a las disciplinas de ayuda porque me metí a hacer un trabajo en las cárceles, en los lugares donde hay adictos o personas con problemas de conducta. A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”.

image

Así fue que en el 2020, el artista se sumó al equipo terapéutico de la Fundación EIRA, una comunidad que se dedica a la recuperación de adicciones.

Su último contacto con los medios, en especial con la televisión, fue cuándo participó en 2023 de Pasaplatos Famosos, el reality de cocina de El Trece. Con Carina Zampini como conductora, Ivo fue uno de los principales participantes y candidatos a ganar el trofeo que entregaba el reality. Sin embargo en aquella edición, la ganadora de la competencia fue la actriz Ángeles Balbiani.

Tras aquella última experiencia en la televisión, Ivo se dedica a ayudar a los demás. Lo hace en su calidad de ayudante terapéutico, y en su afán de mejorarse cada vez más en la materia, apostó por inscribirse y cursar una carrera afín.