Pampita rompió el silencio y habló de su crisis de pareja con su marido

Pampita sobre la supuesta crisis con su marido

En el programa Implacables, de Susana Roccasalvo, pudieron hablar con ella y conversar sobre la situación que están viviendo junto a Roberto García Moritán. Allí, le consultaron: “¿Te enteraste de que cuando te fuiste se hablaba de una crisis con Roberto? Decían que no se likean en las redes sociales, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes?”.

Para no dejar dudas sobre el momento y echar luz a la situación, Pampita expresó: “No me entero nada de eso porque estoy feliz con mi presente, en todo sentido, de pareja, familiar, de trabajo… Así que estoy contenta”.

“Tengo la suerte que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas y, además, obviamente pagan un montón. Mi familia me acompaña y me re contra banca”, agregó en ese mismo sentido la conductora.

Pampita negó rotundamente que exista una crisis con su esposo

Sin embargo, la notera quiso indagar un poco más, y comentó: “Se decía que había una crisis por una pelea que habría sucedido en el cumpleaños de uno de los chicos por una foto que te sacaste con Benjamín Vicuña, y que no estaba él”.

Entonces, para cerrar el tema, Carolina dijo: “Un día van a dejar de hinchar con esas cosas, esos inventos locos. Se van a acostumbrar que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos. Nos van a ver en miles de eventos juntos. Solo espero que algún día dejen de usar su imaginación”.

De este modo, la súper reconocida modelo dejó más que claro que su vida personal, íntima y familiar está en perfecta armonía, y también denotó cierta molestia con los rumores que se inventan sin razón.