Con quién se enojó Pampita en medio del escándalo con Benjamín Vicuña

"Hablé con Carolina, ella estaba un poquito enojada porque no le gusta que se digan esas cosas, ella considera que es una mentira, pero por supuesto que no lo es", comenzó a contar la panelista de Socios del Espectáculo sobre la charla que tuvo con Pampita.

Y lanzó: "Pampita me dijo que quiere proteger a su familia y me parece bien. Yo no voy a pelear con ella ni entrar en una discusión. No tiene sentido. Ella me cae mil puntos, no es personal. Yo se lo expliqué. Porque a veces la información la buscamos, pero en este caso no la busqué, me cayó de arriba".

"Y me pareció simpático porque me pareció como una puteada de tránsito con alguien que estaba trabajando, una bajada de línea que cualquiera puede hacer en su evento. Porque todos los proveedores sabían que Vicuña no podía estar en las fotos, de hecho no estuvo en ninguna, sólo en esa. Además, yo soy creativa, pero tampoco tanto", finalizó.

Cuál es la ropa que Pampita no se pondría en su vida

Pampita es una de las modelos más famosas del país, reconocida por su porte, su trayectoria y su simpatía en la pasarela. A pesar de que la conductora se mantiene al día con las tendencias de moda, dejó en claro cuáles son las prendas que no incorpora en su guardarropa porque no le gustan y porque rompen con su estilismo.

A diferencia de lo que todo el mundo cree, Carolina confesó en una entrevista que no tiene muchas prendas en su vestidor y que tampoco es muy gastadora, ya que usa ropa que le hacen llegar las marcas. “No soy muy gastadora. Me prestan muchas cosas y devuelvo todo”, admitió Pampita sobre la ropa que suele usar.

La conductora confesó que, aunque suele estar al día con todas las tendencias, hay artículos que nunca compraría ni usaría porque arruinarían el estilismo que construyó en el tiempo. “No uso colores flúor y uso pocos estampados, la verdad”, comentó Pampita sobre las prendas que suele evitar, ya que prefiere los tonos neutros y los diseños más sobrios, pero que sean modernos y frescos.

A pesar de que no tiene un vestidor explotado de ropa, la modelo se refirió a la prenda que considera esencial en este invierno: “Me compré una campera como hasta los pies y de repente mis hijos empezaron a jugar al fútbol los sábados a las 8 de la mañana y ahora cada vez que me la pongo digo: 'Qué suerte que me compré esta campera”.