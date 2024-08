El marido de Pampita rompió el silencio tras la pelea con Vicuña

Anita García Moritán cumplió años y el festejo fue a lo grande y con los grandes envueltos en una fuerte pelea por el protagonismo. Todo sucedió en el Four Seassons, lugar elegido por Pampita para celebrar los 3 años de la pequeña.

Sin embargo, todo terminó en polémica y enojos de parte de García Moritán. Es que el marido de Pampita le habría pedido a su mujer que su expareja, Benjamín Vicuña , no apareciera en las fotos del cumpleaños ya que los protagonistas de la celebración serían solo ellos tres: Anita, la cumpleañera y sus papás, Pampita y Roberto.

La periodista Paula Varela reveló en Socios del espectáculo lo que sucedió aquella jornada. " Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y por lo tanto también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca" , deslizó lo que tiempo después generaría enojo de Moritán.

“ La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...", advirtió la panelista del ciclo de El Trece antes de revelar lo que desató el enojo.

" Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mi me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña" cerró Varela.

La reacción de Moritán

Tras los rumores de mala relación entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña, el marido de Pampita decidió aclarar la situación y poner un paño frío a la situación. Lo primero que hizo fue negar lo comentado por Paula Varela y echó por tierra todos los rumores de mala onda con el chileno.

“Benjamín es familia. Lo invité yo al cumpleaños de Ana. Amo el Four Seasons. Cero conflicto con Benja. Dejen de inventar", lanzó el reconocido empresario en diálogo con Ciudad Magazine. Ni Vicuña, ni Pampita se expresaron al respecto.