Cuál es la ropa que Pampita no se pondría en su vida

Pampita, que es reconocida por su trabajo como modelo, confesó qué prendas evita tener el su vestidor y que no le gustan para nada.

Pampita es una de las modelos más famosas del país, reconocida por su porte, su trayectoria y su simpatía en la pasarela. A pesar de que la conductora se mantiene al día con las tendencias de moda, dejó en claro cuáles son las prendas que no incorpora en su guardarropa porque no le gustan y porque rompen con su estilismo.

A diferencia de lo que todo el mundo cree, Carolina confesó en una entrevista que no tiene muchas prendas en su vestidor y que tampoco es muy gastadora, ya que usa ropa que le hacen llegar las marcas. “No soy muy gastadora. Me prestan muchas cosas y devuelvo todo”, admitió Pampita sobre la ropa que suele usar.

A pesar de que no tiene un vestidor explotado de ropa, la modelo se refirió a la prenda que considera esencial en este invierno: “Me compré una campera como hasta los pies y de repente mis hijos empezaron a jugar al fútbol los sábados a las 8 de la mañana y ahora cada vez que me la pongo digo: 'Qué suerte que me compré esta campera”.

pampita-2.jpeg Pampita.

El marido de Pampita rompió el silencio tras la pelea con Vicuña

Anita García Moritán cumplió años y el festejo fue a lo grande y con los grandes envueltos en una fuerte pelea por el protagonismo. Todo sucedió en el Four Seassons, lugar elegido por Pampita para celebrar los 3 años de la pequeña.

Sin embargo, todo terminó en polémica y enojos de parte de García Moritán. Es que el marido de Pampita le habría pedido a su mujer que su expareja, Benjamín Vicuña, no apareciera en las fotos del cumpleaños ya que los protagonistas de la celebración serían solo ellos tres: Anita, la cumpleañera y sus papás, Pampita y Roberto.

La periodista Paula Varela reveló en Socios del espectáculo lo que sucedió aquella jornada. "Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y por lo tanto también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él”, comentó.

“Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca", deslizó lo que tiempo después generaría enojo de Moritán. “La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes”, explicó.

“Después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...", advirtió la panelista del ciclo de El Trece antes de revelar lo que desató el enojo de Roberto.

"Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mi me contaron que la discusión fue importante, sí”, aclaró.