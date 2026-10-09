Paula Chaves mostró cómo quedó su cocina renovada que siempre soñó: "Lloré de emoción"

La modelo mostró en sus redes la alegría que le generó empezar la mudanza a la casa de sus sueños. Las fotos que compartió.

Paula Chaves se mostró emocionada en las redes sociales por estar cerca de cumplir uno de los sueños más importante en su vida: iniciar su nueva vida en la casa de sus sueños, un proyecto pensado por ella y que desde hace tiempo viene trabajando.

“Últimos detalles: lloré de emoción y me enojé por los errores”, contó en su cuenta personal de Instagram para mostrar el logro a sus seguidores, quienes como tomaron como propia la emoción de la modelo.

Por el mismo medio mostró cómo es el tramo final de la obra a la que se encomendó. En medio de la algarabía, notó un detalle particular y místico que no dejó pasar: "Me casé con lluvia, me mudo con lluvia, ¿será buen augurio?”, se preguntó.

Por otra parte, en otro momento de los distintos mensajes enviados, mostró una vez más su felicidad: “Pero no puedo parar de agradecer por cumplir mi sueño de mi casa diseñada y pensada por mí”, escribió.

En los últimos días dejó atrás su vida en el viejo hogar e iniciar la etapa en la casa de sus sueños, un momento que tanto anheló y está a un paso de cumplir.

“Yo después de la limpieza final de la obra”, escribió junto a una imagen en la que se mostró haciendo una limpieza profunda y final para cerrar definitivamente la etapa de construcción.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan: la fecha confirmada y la lista de invitados

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras están decididos a dar un paso importante en su vida: ambos se preparan para dar el 'si' y confirmar su relación amorosa de manera formal en un casamiento. Además, habrá una fiesta para celebrar este nuevo proceso en su vida.

Tal como sucede en las bodas de distintas figuras, se empiezan a generar rumores y distintas conclusiones en torno a la lista de invitados y la fecha en la que se realizará la ceremonia. En torno a estos interrogantes, se empezó a conocer información.

Cuándo será la boda y cuál es la lista de invitados

Karina Iavícoli, periodista que se desempeña principalmente en el programa LAM (América), contó que la celebración será en el Golf Club de Pacheco, en las cercanías a la casa de la madre de Figueiras.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan: la fecha confirmada y la lista de invitados

Según agregó, se prevé la asistencia de aproximadamente 250 y 300 invitados. En torno esta revelación, no se conocieron los nombres de quienes serían invitados para festejar esta decisión, tomada a un año y medio de la separación de Cvitanich con Chechu Bonelli, quien fue su pareja durante 14 años.

Entre la información revelada, se supo que el evento que tendrá a personas de su círculo íntimo será el 20 de marzo de 2027.