Qué dijo el Puma Rodríguez sobre el apoyo de Fernando Carrillo a Delcy Rodríguez y fue letal

El artista fue contundente al hablar de Fernando Carrillo, quien confesó haber tenido un romance con Delcy Rodríguez, la actual presidente de Venezuela.

El Puma Rodríguez no se guardó nada al hablar de Fernando Carrillo , actor venezolano que confirmó que tuvo un romance con la actual presidente de Venezuela Delcy Rodríguez , cargo que ocupó tras la detención de Nicolás Maduro tras un operativo realizado por Estados Unidos.

En diálogo con TN el artista que se consolidó en el país con diferentes trabajos como jurado del certamen La Voz, por ejemplo, apuntó contra Carrillo que se mostró alineado con el pensamiento de su expareja. “Yo escucho todo. Ese muchacho me da pena, me da lástima . Está metido en un pozo del que ya no puede salir , y mira que uno trata de decirle ‘ya para de hablar. No hables más. No te hundas más’”, soltó en diálogo por videollamada.

“¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante . Es algo superior a él, que no puede salir de ese foso, y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir. No puede defender lo indefendible, Dios mío. Es una causa perdida “, sumó en su relato.

Para cerrar con su opinión sobre la relación, el Puma se refirió a ambos: “Lo lamento por él. Esta muchacha no le da bola tampoco de tanto hablar”.

Fernando Carrillo, el exnovio de Delcy Rodríguez

Nuevamente el actor venezolano Fernando Carrillo tomó relevancia en el mundo artístico con la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos. Llamativamente, el exnovio de la reconocida Catherine Fulop, tuvo un vínculo amoroso con la actual presidente del país Delcy Rodríguez - a cargo del gobierno por la detención de Maduro-.

Junto a Fulop, quien hace años reside en la Argentina, formaron una pareja que eclipsó al mundo del espectáculo durante su matrimonio en los años 1990 y 1994. La relación creció con la novela Abigail que los hizo saltar a la fama pero luego todo terminó en escándalo e infidelidades.

Particularmente el nombre de Carrillo tomó fuerza debido a que tuvo un romance con Delcy Rodríguez entre el 2006 y 2007. Fue el propio actor quien se expresó en alguna oportunidad sobre Rodríguez: "Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo, y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop”.

Más tarde había declarado: “Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche”. Cabe recordar que con un perfil distinto al que mantuvo durante varios años, Carrillo tomó posición política y se mostró alineado con la postura del chavismo.