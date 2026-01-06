Espectáculos La Mañana actor Quién es el actor que dejó a Catherine Fulop el día de su boda y se enamoró de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela

Se trata de un actor que se enamoró de la presidente de Venezuela -ocupando ese rol por la detención de Maduro- y recibió críticas por la relación.







Nuevamente el actor venezolano Fernando Carrillo tomó relevancia en el mundo artístico con la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos. Llamativamente, el exnovio de la reconocida Catherine Fulop, tuvo un vínculo amoroso con la actual presidente del país Delcy Rodríguez - a cargo del gobierno por la detención de Maduro-.

Junto a Fulop, quien hace años reside en la Argentina, formaron una pareja que eclipsó al mundo del espectáculo durante su matrimonio en los años 1990 y 1994. La relación creció con la novela Abigail que los hizo saltar a la fama pero luego todo terminó en escándalo e infidelidades.

Particularmente el nombre de Carrillo tomó fuerza debido a que tuvo un romance con Delcy Rodríguez entre el 2006 y 2007. Fue el propio actor quien se expresó en alguna oportunidad sobre Rodríguez: "Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo, y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop”.