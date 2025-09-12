Quién heredará los 12.000.000.000 de euros de Giorgio Armani

Se abrieron los dos testamentos escritos por el diseñador italiano que falleció a los 91 años y se conoció el destino de su fortuna.

El universo de la moda quedó de luto tras la muerte de Giorgio Armani . El diseñador italiano falleció a los 91 años y luego de su despedida física se abrieron los dos testamentos escritos de puño y letra por el diseñador.

El imperio que dejó el italiano alcanza los 12.000.000.000 de euros . El legado de Armani incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica, el club de basquet Olimpia Milano y, el 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

Armani construyó una trayectoria de más de cinco décadas, manteniéndose activo hasta sus últimos días como director creativo y CEO.

Los testamentos oficializan el traspaso del control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 con el objetivo de preservar el legado del diseñador y garantizar la independencia de la firma.

De esta manera, la Fundación gestionará una compañía que cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros, que emplea a 8.700 personas y cuenta con 650 tiendas en todo el mundo. Además, se cuentan hoteles, restaurantes y clubes exclusivos, como la histórica “Capannina”, en Forte dei Marmi de la Toscana, informó EFE.

En cuanto a quienes llevarán el control a partir de ahora, los herederos más cercanos, son los sobrinos de Armani ya que este no tuvo hijos. La dirección quedará en manos de Pantaleo Dell´Orco, su pareja; su sobrino Luca Camerana y el ejecutivo Irving Bellotti de Rothschild Italia. También se destaca la sobrina Silvana Armani.