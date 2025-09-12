Quién heredará los 12.000.000.000 de euros de Giorgio Armani
Se abrieron los dos testamentos escritos por el diseñador italiano que falleció a los 91 años y se conoció el destino de su fortuna.
El universo de la moda quedó de luto tras la muerte de Giorgio Armani. El diseñador italiano falleció a los 91 años y luego de su despedida física se abrieron los dos testamentos escritos de puño y letra por el diseñador.
El imperio que dejó el italiano alcanza los 12.000.000.000 de euros. El legado de Armani incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica, el club de basquet Olimpia Milano y, el 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.
Los testamentos oficializan el traspaso del control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 con el objetivo de preservar el legado del diseñador y garantizar la independencia de la firma.
De esta manera, la Fundación gestionará una compañía que cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros, que emplea a 8.700 personas y cuenta con 650 tiendas en todo el mundo. Además, se cuentan hoteles, restaurantes y clubes exclusivos, como la histórica “Capannina”, en Forte dei Marmi de la Toscana, informó EFE.
En cuanto a quienes llevarán el control a partir de ahora, los herederos más cercanos, son los sobrinos de Armani ya que este no tuvo hijos. La dirección quedará en manos de Pantaleo Dell´Orco, su pareja; su sobrino Luca Camerana y el ejecutivo Irving Bellotti de Rothschild Italia. También se destaca la sobrina Silvana Armani.
