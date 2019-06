Está en los genes la mala costumbre de no desayunar

El trabajo, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, es el primero en hallar esta asociación. También determinó que saltearse la primera comida del día es causa de obesidad, y no su consecuencia. “Hay estudios contradictorios sobre si es bueno o no saltarse el desayuno, y por eso nos planteamos en esta investigación si en las personas que les cuesta hacer la primera comida del día podría existir un componente genético”, explicó una de las autoras, Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia e investigadora en el Hospital Brigham and Women’s de la Universidad de Harvard.