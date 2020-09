"Estamos en una agonía total, esperando tener vuelos"

Clarisa Vermeulen , presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro, explicó a LU5 que necesitan soluciones para poder sostener el trabajo porque "hemos hecho esto toda la vida, no nos podemos reconvertirnos a otra actividad”.

"Esta agonía se sigue prolongando, venimos pidiendo una ley que nos protegiera un poco más. Nadie pensó que íbamos a seguir eternamente cerrados, por más que la Provincia de Neuquén nos permitiera tener los locales abiertos desde el 18 de mayo, sin vuelos la actividad turística para las agencias de viajes es nula”, dijo.

La titular de las Agencias de Viajes de la región explicó que la única actividad que se está llevando a cabo es la de reprogramación de todos los viajes planificados para este año y lamentó que no sepan con certeza cuándo podrán volver a operar las aerolíneas.

"La única ayuda que estamos recibieron es el pago proporcional del 50% del sueldo de nuestros empleados. Pero ya muchos están agotando sus ahorros. Estamos en una agonía total esperando a que nos digan a ciencia cierta cuándo vamos a tener vuelos”, enfatizó.

Verrmeulen lamentó el aumento de casos de coronavirus en el país y remarcó que hasta que no llegue la vacuna, prevista para entre marzo y septiembre 2021, no se van a normalizar los vuelos. "Sentimos que estuvimos cinco meses guardados quizás sin motivo", añadió.

“Cuando empecemos a tener algo de movimiento vamos estar sumamente endeudados. Hoy están circulando y están trabajando sólo los esenciales. La actividad turística está dormida. Hay parate, pero en otras partes del mundo hay una circulación y una actividad económica que está vinculada indirectamente o directamente al turismo y los servicios. Eso en nuestro país no lo tenemos”, agregó.

Además, lamentó que en términos generales solamente se dieron ayudas al turismo de base, que es el hotelería, gastronomía y agencias de viaje pero que no estén contemplados los transportistas ni las empresas familiares que al no tener empleados no reciben ayuda alguna.

"Estamos acumulando deudas, lo único que podemos hacer es seguir pidiendo créditos para pagar otros créditos y poder subsistir”, aseguró Vermeulen y concluyó que si bien los vuelos internacionales comenzará a operar en estos días en el interior será dificil porque los servicios de cabotaje recién se retomarán en noviembre.