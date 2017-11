"Capaz que en el verano hay una gran sorpresa. Por ahí se asienta más el amor", expresó Barby en una entrevista que brindó en la radio La Once Diez.

La modelo habló desde Punta del Este donde encabeza el espectáculo Stravaganza, de Flavio Mendoza. Barby contó que la boda será al atardecer, los invitados irán todos descalzos y “muy relajados”.

“Ojalá que no pase nada” dijo la novia de Burlando en referencia a las crisis que la pareja atravesó en los últimos tiempos. “Solo voy a decir que va a pasar en verano pero no voy a dar fechas ni nada” dijo la ex azafata de Guido Kaczkca para evitar las malas energías.

El abogado le propuso matrimonio nuevamente este jueves por la noche pero ya se lo había propuesto en 2015. En aquella oportunidad, el abogado le entregó un anillo carísimo pero la modelo tuvo miedo de casarse por su corta edad. Barby contó que perdió aquella alianza haciendo Snorkel por lo que en esta oportunidad no le dio anillo todavía.