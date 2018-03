Ex combatientes vuelven a Malvinas a "cerrar heridas"

Los suboficiales retirados se mostraron muy emocionados por la oportunidad. Habían querido participar en las ediciones anteriores en la categoría de postas, pero no pudieron hacerlo por el costo de la inscripción -8 mil dólares- y la imposibilidad de conseguir libras esterlinas en Neuquén.

“Este año el precio se redujo a la mitad, entonces decidimos anotarnos porque usualmente hacemos running. El equipo se llama Los Guapos de Neuquén, no por ser más hombres que el resto, sino por lindos”, bromeó Ahmed.

“Volver en este momento de mi vida me sirve para cerrar heridas que están abiertas. Resulté herido en la guerra, pero estas heridas son del alma”, deslizó Lucero. Cardozo dijo que tiene recuerdos muy dolorosos. “La verdad es que con el paso del tiempo alcancé una tranquilidad muy linda, pero para llegar a la paz necesito volver”.

Ahmed se emocionó al recordar su estadía en Malvinas, donde se desempeñó como suboficial en el Centro de Evacuados que funcionó en el Hospital Civil. Detalló que con 22 años tuvo que cuidar a soldados amputados y enterrar a los caídos. “No tomé dimensión de lo que me tocaba vivir. Con el paso del tiempo, la paternidad y el abuelazgo, comprendí lo que me tocó hacer y quiero pedir perdón por no haberlo entendido en aquel momento”, confió entre lágrimas.

Lucero explicó que el viaje le servirá para hablar de algunas cosas que vivió en la guerra con su familia. Le permitirá que su esposa e hijos lo entiendan mejor. “Es como volver a mi casa. Yo considero que es suelo argentino, por lo tanto es como estar en mi lugar, que ocasionalmente está bajo dominio extranjero”, concluyó.

“Corriendo, trotando, caminando o arrastrándome, quiero llegar. Voy con el mismo patriotismo que cuando fui a la guerra”, dijo Marcelo Cardozo, ex combatiente de Malvinas