Exhibición en el aire: avioneta dibujó un pene y dos testículos

Numerosas personas tomaron fotos y las publicaron en las redes sociales junto con mensajes que fueron entre la crítica y las bromas. Con una caritas que lloran de risa, la usuaria Anahi Torres tuiteó: “Lo más monumental que ha pasado en Omak. Un pene en el cielo”. El usuario @WylandStripes escribió: “La escritura fálica divierte a los residentes de la Isla de Whidbey, pero no a la Fuerza Aérea”. Algunos ciudadanos, incluso, llegaron a ponerse en contacto con las autoridades aéreas de la zona para denunciar los hechos. En una entrevista televisiva, un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) admitió este punto pero aclaró que las autoridades no podían hacer nada al respecto, puesto que no están autorizadas a “vigilar la moralidad” y que la acción no había violado ninguna norma de seguridad.