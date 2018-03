Facebook dice que gestionar los datos será más sencillo

Ahora, las publicaciones, reacciones, comentarios y búsquedas se podrán borrar desde la herramienta “Accede a tu información”, y las personas también podrán descargar sus datos compartidos con Facebook, según aseguraron Erin Egan, vicepresidente y líder de “Políticas de privacidad” y Ashlie Beringer, vicepresidenta y asesora jurídica adjunta de la compañía. Aun así, especialistas ya pusieron en duda la posibilidad de que puedan borrarse esos datos, y afirman que, a lo sumo, dejarán de ser visibles pero permanecerán en los servidores.

Egan y Beringer informaron que están facilitando que las personas puedan descargar sus datos compartidos con Facebook: “Puedes descargarlos en una copia segura e incluso migrarlos a otro servicio. Esto incluye fotos que has subido, contactos que has añadido a tu cuenta, publicaciones en tu línea de tiempo y más”. La nueva opción permite además revisar qué contenidos se compartieron y borrar lo que se desee, lo que incluye publicaciones “que has compartido o a los que has reaccionado, solicitudes de amistad que has enviado y cosas que hayas buscado en Facebook”, dijeron. Asimismo será posible “administrar quién ve tus publicaciones e información de perfil”, aseguraron los ejecutivos.

Por otro lado, anunciaron un rediseño del menú de configuración en dispositivos móviles para facilitar el acceso a herramientas y controles. En lugar de tener las opciones de configuración en casi 20 pantallas diferentes, ahora son accesibles en un solo lugar. “Es nuestra responsabilidad contarte cómo recopilamos y utilizamos tus datos en un lenguaje detallado pero también sencillo de entender”, reconocieron y anticiparon que “en las próximas semanas” habrá más actualizaciones “para comunicar con mayor claridad los datos que recopilamos y cómo los usamos”.