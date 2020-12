Fallece a los 41 años el luchador Brodie Lee

La World Wrestling Enterteiment ( WWE ) es una empresa conocida en todo el mundo por los grandes espectáculos que ofrece con la lucha libre dentro de cuadriláteros y la entrega de cinturones en sus diferentes divisiones o categorías. De la WWE han salido grandes nombres que quizás no sabías sobre su pasado y quizás los conoces de alguna película famosa, por ejemplo Jhon Cena (The Marine) o el más reconocido de todos Dwayne “The Rock” Jhonson (Rápido y Furioso). Pero también hay nombres como el de Brodie Lee ( Luke Harper ) quien falleció recientemente y nunca brilló dentro del mundo de la lucha libre.

Luke Harper tenía 41 años y falleció el pasado 26 de diciembre por presuntas complicaciones no vinculadas al covid-19. El de la famosa barba, estuvo relacionado a la WWE desde el año 2012 hasta el 2019, en ese entonces decide de cambiar de empresa y pasa a formar parte del equipo de All Elite Wrestling. Su retiro de la WWE es gracias a que el profesional de la lucha libre, Brodie Lee (Luke Harper) sentía que no estaba progresando con la misma marca.