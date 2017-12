Familia en guerra

Sabrina Bustamente, una de las ex, enfatizó en declaraciones televisivas que llevará adelante un reclamo. “Voy a pelear por la herencia. Mi hijo se merece tener aunque sea la camisa de su último show, va más allá de la plata, son los recuerdos, los discos de oro, de platino. Ya tengo un abogado. Voy a ir a la Justicia”, afirmó en Confrontados.

“Soy la madre de su tercer hijo, Milton. Estuve dos años con él. Lo conocí a los 21 años, quedé embarazada cuando tenía 23. Mi hijo siempre tuvo relación con su padre, hacia 10 meses que no lo veía, le dijo que iba a verlo después de Navidad”, agregó la mujer.

Luego reveló que no pudo estar presente en el velatorio porque en el circulo íntimo del cantante no la querían: “No me dejaron entrar al velatorio del Chino; por lo que me dijeron, fue por orden de su última pareja. Yo no iba a ir, pero el hijo mayor de él y sus hermanos me pidieron que fuera. Estaban todas las madres de sus hijos, menos yo”.

Conmoción: El domingo pasado el popular cantante de cumbia fue encontrado muerto en su casa.

Fin de la banda

Ramón “el Mago” Benítez, guitarrista y cofundador del grupo, se encargó de anunciar que la agrupación está disuelta. “Después de lo que pasó, y por respeto, no se puede continuar con La Nueva Luna. La noticia fue muy dura para todos por la figura que era y por el artista que era. Se lo va a recordar siempre, toda la vida, mediante sus canciones, porque estuvimos tocando 25 años sin parar y creo que no es poco”, dijo Benítez sobre la banda, que tiene 17 discos publicados.

Un adiós multitudinario

Entre el martes y el miércoles, cientos de seguidores de La Nueva Luna e integrantes de la movida tropical asistieron al último adiós de Marcelo “Chino” González, llevado a cabo en el Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Avellaneda. Los fans cantaron sus temas en la puerta de la Municipalidad para homenajearlo y despedirse. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento.